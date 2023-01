Dopo la bufera l’emergenza frane I sindaci battono cassa in Regione

L’emergenza in alta Valmarecchia è (quasi) finita, dopo le abbondanti nevicate di questi giorni. Adesso però si comincia a fare il conto dei danni e delle spese, e sale la preoccupazione dei sindaci e forze dell’ordine per il rischio di nuove frane e smottamenti, dopo i primi avvenuti nei giorni scorsi.

La Regione, nell’ultimo vertice di mercoledì sera con sindaci e prefetto, ha promesso agli amministratori della Valmarecchia di muoversi per reperire risorse e aiutare i Comuni nell’affrontare i costi degli interventi necessari. "Non si può parlare in questo caso di emergenza nazionale – dicono dalla Regione – La situazione di questi giorni non è paragonabile a quella avvenuta con il ’nevone’ del 2012". In alta Valmarecchia se li ricordano bene quei giorni: cominciò a nevicare alla fine di gennaio, e poi la bufera andò avanti per settimane con accumuli record, tantissimi disagi, intere località isolate. Appunto, una situazione non paragonabile a quella odierna.

Ma di disagi ce ne sono stati parecchi, in questi giorni. E la Regione si è impegnata con i sindaci a fare la sua parte. "Si procederà secondo l’articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2005, è quella che tratta gli interventi urgenti. Faremo il possibile per aiutare ciascuno dei comuni rimasto coinvolti dall’ondata del maltempo".

Qualche numero. I soldi spesi ogni giorno per il piano neve si aggirano in media sui 30mila euro a comune, in alta Valmarecchia: 150mila euro per i 5 giorni di maltempo. Ciò vuol dire che soltanto per gli 8 comuni dell’alta Valmarecchia si potrebbe arrivare a chiedere 1,2 milioni di euro alla Regione. In attesa che i Comuni presentino la richiesta di aiuti, si fa la stima di ciò che resta da fare e cosa è stato fatto. Le scuole sono tornate tutte aperte, anche a Sant’Agata Feltria e Montecopiolo. Una decina sono le abitazioni rimaste isolate fino alla serata di ieri, a causa ancora di grosse piante cadute nelle stradine private di accesso alle abitazioni. Gli uomini della protezione civile, gli operai comunali, i sindaci stessi e decine di volontari, hanno continuato a lavorare anche ieri. La corrente elettrica è tornata praticamente ovunque.

A preoccupare ora i sindaci, accanto alle spese da affrontare, sono gli effetti dello scioglimento rapido della neve. "I cittadini devono stare attenti nel percorrere le strade, per il rischio del distaccamento di grossi blocchi dai tetti", scrivono da Pennabilli. Ma i rischi più grandi sono legati a smottamenti e frane. Problemi si sono registrati a Sapigno e Camporosso, nel comune di Sant’Agata Feltria, e ancora a Perticara e Uffogliano a Novafeltria. "La neve è ancora troppo alta – conclude Mauro Giannini, sindaco di Pennabilli – per capire la situazione frane da noi. Prima finiremo di tagliare piante crollate e di liberare le case".

Rita Celli