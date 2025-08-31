Dopo la denuncia sulle foto rubate. Avvocata accusata di moralismo, le donne preparano una class action

"Attenta a non fare la moralizzatrice". È questa la frase che l’avvocata riminese Jessica Valentini si è sentita ripetere più volte, dopo aver portato alla luce la vicenda di Phica.eu, il forum chiuso nei giorni scorsi dove per quasi vent’anni decine di migliaia di utenti hanno condiviso foto rubate di donne e ragazze, scattate senza consenso. Un archivio tossico che, tra spiagge affollate e fiere come RiminiWellness, ha coinvolto inconsapevolmente anche tantissime riminesi.

La parola “moralizzatrice” – racconta Valentini – è arrivata da amici, follower, uomini che hanno reagito alla sua denuncia non con solidarietà, ma con l’avvertimento che parlare di sessismo, violenza di genere e cultura patriarcale equivale a voler imporre un codice morale. Un modo sottile e antico di silenziare voci scomode, di delegittimare chi pretende rispetto e responsabilità. "Moralizzatrice diventa così un’etichetta utile – spiega – a svuotare di senso l’invito a riflettere sulle dinamiche di potere e sull’abuso del corpo femminile. Ma non c’è moralismo nel denunciare una violenza. Rivendicare spazi sicuri non significa imporre un’etica del sesso, ma ricordare che senza consenso non esiste libertà".

Parole che hanno fatto eco a livello nazionale. La Conferenza delle donne democratiche, la rete femminile del Partito Democratico che raccoglie quasi 15.000 aderenti, ha annunciato la volontà di avviare una class action. "È una forma di violenza digitale che non può essere liquidata come goliardia – ha sottolineato la portavoce Roberta Mori –. Tocca la dignità delle persone e affonda le radici in una cultura di possesso sul corpo delle donne. Non è un problema di morale, ma di consenso: senza consenso è sempre violenza". Il caso di Phica.eu è solo l’ultima conferma di quanto lo spazio digitale, ancora oggi, assomigli a un Far West dove anonimato e impunità rendono fragili i confini della libertà. Centinaia le denunce già raccolte dalla polizia postale in tutta Italia, e tra loro non solo ragazze comuni, ma anche figure pubbliche e politiche che hanno deciso di esporsi per rompere il muro di omertà. La vicenda dimostra come la violenza di genere online sia ancora troppo spesso sottovalutata o derubricata a scherzo. Le reazioni a Valentini lo confermano: denunciare significa assumersi il rischio di essere accusata di “esagerare”, di “fare la morale”. Ma è proprio da questa scomoda etichetta che può nascere un nuovo linguaggio: quello che ribalta i ruoli, che smette di chiedere alle donne di giustificarsi e impone invece alla società di interrogarsi sul senso del rispetto e del consenso.

La battaglia avviata da Jessica Valentini e dalle donne democratiche va in questa direzione: trasformare un atto individuale di denuncia in una risposta collettiva e politica, capace di incidere sulle istituzioni, dal Garante della Privacy alla Agcom fino all’Unione europea. Perché non si tratta di moralismo, ma di diritti fondamentali.