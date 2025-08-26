Dopo la lite coi vicini, il Tar conferma la revoca del porto d’armi

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna, sezione di Bologna, ha respinto il ricorso presentato da un uomo residente nel Riminese contro la Prefettura e la Questura, confermando così il divieto di detenere armi e munizioni e la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia. La vicenda trae origine da una lite tra vicini di casa, degenerata al punto da far scattare denunce reciproche per percosse e minacce. Nel corso dell’episodio, secondo quanto emerso dagli atti, sarebbe stato menzionato anche il fucile regolarmente custodito dall’uomo, elemento che aveva destato particolare preoccupazione negli inquirenti.

Sulla base di quella segnalazione, la Prefettura aveva adottato un provvedimento di carattere cautelare, ritenendo venute meno le condizioni di piena affidabilità necessarie per la detenzione e l’uso delle armi. Successivamente, la Questura aveva proceduto con la revoca della licenza di caccia. L’interessato aveva impugnato entrambe le decisioni, sostenendo che non vi fossero elementi concreti per dubitare della sua correttezza e ribadendo di essere incensurato, senza alcun precedente penale né procedimenti pendenti. Secondo la difesa, i fatti contestati andavano ricondotti a un episodio isolato e occasionale, frutto di tensioni di vicinato, che non avrebbe dovuto comportare conseguenze tanto gravi come la perdita della licenza.

Il Tar, tuttavia, ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il porto d’armi non rappresenta un diritto soggettivo assoluto, bensì una concessione subordinata alla costante dimostrazione di piena affidabilità da parte del titolare. Proprio alla luce di questo principio, i giudici hanno ritenuto legittimo il giudizio di non affidabilità espresso dalla Prefettura e, conseguentemente, la revoca della licenza decisa dalla Questura. La decisione ribadisce quindi come, in materia di armi, l’interesse pubblico alla sicurezza prevalga sempre sul singolo interesse del privato.