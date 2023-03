Dopo la pandemia si torna a far festa

Torna dopo due anni di pandemia e stop, la tradizionale festa in maschera per la scuola Santa Filomena. Ogni ultimo venerdì di Carnevale viene organizzata da anni. Ogni classe durante le ore di musica e educazione fisica sceglie come mascherarsi in gruppo e prepara un balletto. Noi di terza abbiamo montato il palco. Il giorno della festa abbiamo ricevuto una grande sorpresa: i nostri prof, vestiti da pirati con a capo il preside Capitan Uncino, si sono esibiti in un balletto strepitoso e hanno spaccato. È stata una super festa con tante maschere e frittelle.

Gabriele Valdinoci III B