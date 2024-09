Dopo la pausa estiva torna ’Vivere Riccione’

Dopo la pausa di agosto, l’inserto "Vivere Riccione" sabato torna in edicola con il Resto del Carlino. Anche questo numero si annuncia ricco di notizie che abbracciano turismo, cultura, costume, tendenze e curiosità legate alla vita cittadina. Arriva l’autunno e si rispalancano le porte agli amanti delle due ruote attesi soprattutto dal nord Italia, da diversi Paesi europei e da oltre Oceano. Non solo canadesi e americani, quest’anno sono attesi gli argentini, un nuovo interessante varco, destinato a far crescere il numero delle presenze, che in questo settore in un mese e mezzo saranno circa 30mila. Una nicchia che, come osserva Claudio Righetti, presidente del club di prodotto Bike Hotels, contribuisce sempre più a destagionalizzare e che quest’anno registra un incremento del 3 per cento. Da qui l’appello a tutti gli operatori della città, affinché continuino a tenere aperte la attività, almeno per tutto ottobre.

"Vivere Riccione" riporta pure le novità della PalaRiccione, pronta a lanciarsi con il nuovo calendario congressuale. Spazio anche ai riccionesi, diventati famosi all’estero, come la fascinosa attrice Carlotta Montanari, che ha unito la passione della recitazione a quella per i cavalli. Novità per la pasticceria Tommasini, prossima a sbarcare all’estero, in particolare a Islamabad in Pakistan. Qui il primo ottobre l’azienda si amplierà con l’apertura di un’altra pasticceria. A proposito di riccionesi che si fanno strada, si parla pure di Alex Martelli, ballerino di danza classica, formatosi all’Accademia di danza "Antonella Bartolacci", ora impegnato a Vienna. Tra i turisti famosi Marcella Marri, dal 1967 ogni anno in vacanza nella Perla Verde.