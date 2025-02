Dopo la pausa ripartono i lavori in viale Parini

Completata la costruzione del muro di contenimento delle piene e terminata la pausa prevista tra le due fasi di lavoro, in viale Parini le maestranze sono tornate all’opera per portare a compimento la nuova passeggiata che fiancheggia la banchina di levante del porto canale. In questa seconda parte si mette mano alla pavimentazione, agli elementi d’arredo, a partire dalle lunghe sedute, nonché all’illuminazione e al verde. Come assicura l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola "ai pini esistenti, che non verranno toccati, lungo il percorso si aggiungeranno altri alberi". Il tutto dovrà essere ultimato prima dell’estate per consentire ai turisti di passeggiare in libertà e con piacere nel rinnovato boulevard. Questo secondo intervento, come garantiscono gli amministratori comunali, "restituirà alla città la bellezza e la massima fruibilità di uno dei suoi luoghi simbolo e più suggestivi".

Il tratto interessato all’intervento, che va da viale D’Annunzio a viale Dante, riprenderà lo stile della passeggiata ridisegnata l’anno scorso sul lato opposto lungo viale Bellini, già diventato punto di ritrovo e relax anche per i riccionesi. La prima parte dei lavori sul Parini, quella realizzata lo scorso autunno, attraverso la costruzione del muretto di contenimento che ha il compito di fronteggiare le piene duecentennali, come previsto dalle indicazioni tecniche della Regione, ha intanto messo in sicurezza il versante sud, che a questo punto non dovrebbe più essere interessato dalle criticità idrauliche. Il muretto non comprometterà l’estetica, verrà infatti inglobato nell’arredo verde. Il percorso sarà riservato ai pedoni, i ciclisti disporranno della pista realizzata lungo la banchina di viale Bellini. Ci sarà un riassetto dei posti auto, che saranno tre, più diversi stalli per i motorini. Si procede così verso la riqualificazione che sta trasformando l’immagine di Riccione e dei suoi luoghi più identitari. La sindaca Daniela Angelini e l’assessore Imola commentano: "Questa passeggiata, come quella completata in viale Bellini, diventerà un luogo da vivere e godersi in totale sicurezza e relax. Grazie a un ambiente accogliente, perfettamente illuminato e protetto, i pedoni potranno contare su percorsi separati dalla carreggiata per le automobili grazie a una fascia di verde pubblico che valorizza l’ambiente circostante. È un ulteriore passo verso la valorizzazione e la riqualificazione del porto canale, destinato a diventare un luogo sempre più attrattivo, bello, accogliente e fruibile".

Nives Concolino