Dopo la piena il Ventena fa paura "Vasche di espansione, si acceleri"

Dopo la paura di lunedì mattina con il Ventena che sfiorava con la sua piena i due storici ponti carrabili a pochi passi dal centro storico, l’amministrazione comunale conferma contatti continui con Bologna e la Regione per partire quanto prima con il progetto della vasca di espansione in zona ex-fornace (area fluviale retrostante palazzetto dello sport e scuole). "Noi siamo in contatto costante con la Regione – conferma il sindaco marignanese Daniele Morelli – e chiediamo da tempo di intervenire con un progetto che è oramai pronto. Servono 4 milioni di euro di fondi regionale per creare una sorta di lago artificiale con vasca di espansione che possa alleggerire la portata del fiume in casi di piena come si è verificato negli ultimi giorni. Capiamo le preoccupazioni dei nostri cittadini e possiamo dire che stiamo facendo tutto il possibile".

Prosegue pure l’iter degli espropri e secondo il sindaco manca davvero poco: "Oramai il progetto è definitivo e San Giovanni non può più aspettare – ribadisce il primo cittadino – a febbraio torneremo ad incontrarci con la Regione per partire quanto prima. E’ anche una questione tecnico-burocratica perché per partire con i lavori servono tutti i permessi necessari. Ma credo che oramai ci siamo. Vorrei dire alla collettività cittadina che noi siamo molto attivi su questo fronte e stiamo cercando di accelerare i tempi. Purtroppo il fiume Ventena con il suo corso molto corto e in pieno centro abitato è soggetto a piene come quella di lunedì mattina che poi creano un certo timore. Il progetto, comunque è pronto, per la vasca di espansione".

I cittadini marignanesi intanto sperano in un meteo più clemente nelle prossime ore e continuano ad attendere un intervento annunciato da alcuni anni. Per lo storico borgo della Valconca si tratta di un’opera importantissima: "Capiamo che la Regione debba finanziare anche altri progetti – conclude il sindaco marignanese – ma credo di poter dire che San Giovanni sia oramai una priorità e non possa più aspettare". Nelle prossime settimane si attendono notizie ancor più precise e magari l’inizio del cantiere: "Sarà assolutamente un intervento naturale, ad impatto zero, creeremo un lago artificiale in zona ex-fornace" conclude il primo cittadino.

Luca Pizzagalli