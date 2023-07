Dopo la rotatoria di ’Bigno’ ecco la rivoluzione del traffico

Dopo la fine dei lavori per la nuova rotatoria davanti all’ex bar Bigno, è partita da ieri la rivoluzione del traffico nell’area, con il doppio senso di circolazione in via Flaminia e via Circonvallazione meridionale. Un intervento deciso "per fluidificare il traffico nella zona tra il centro storico e via Tripoli". La nuova viabilità ieri è stata presidiata da sei agenti della polizia locale. Ma il cantiere non è finito: dal 17 al 21 luglio – di notte – ci saranno i lavori di riasfaltatura nella zona, poi partirà la sistemazione di attraversamenti pedonali e ciclabili in via Flaminia e via Tripoli.