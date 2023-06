Dopo la ruota si accende il luna park

Luna park aperto, stagione partita. O quasi. Per la gioia di bambini e teen è iniziata, sul portocanale lato Igea Marina, di fianco alla scuola Ferrarin, l’attività estiva di autoscontri, giostre, ottovolanti e attrazione di ogni tipo, una cinquantina complessivamente. Il Summer Park presenta due grandi novità, oltre alla ruota panoramica sul porto, anche quella gestita da una delle famiglie storiche del principale parco giochi cittadino, valore aggiunto per la città turistica. E che questa estatecompie 40 anni di operatività nella città di Panzini. "Abbiamo aperto i battenti sabato sera – spiega il responsabile Walter Tamassia –, come l’anno scorso abbiamo deciso di anticipare l’inizio, con una parte almeno delle attrazioni. Per il momento la ’pressione turistica’ non è alta, qui come del resto in altre località balneari del Riminese. Con la fine del Covid tanti turisti tornano a viaggiare in aereo e vanno vacanze anche all’estero. Le destinazioni di prossimità come quelle della riviera ne risentono. Comunque quest’anno puntiamo molto, oltre alla riconferma delle attrazioni storiche, ne abbiamo due nuovissime, una già attiva, l’altra che partirà a inizio luglio, con la Notte Rosa. Attrazioni che hanno riscosso un successo straordinario nei grandi parchi italiani. Ma anche, nei mesi invernali a Genova, Lucca, Perugia". La prima è un ottovolante su rotaia, ’Super Topo Burlone’, che ha ben 420 metri di percorso, vetture che raggiungono i 14 metri di altezza, e girano su se stesse. "Sono le uniche montagne russe trasportabili presenti in Italia", aggiunge Walter Tamassia. La seconda novità - presente anche a Gardaland - è costituita da navicelle che dall’alto finiscono con uno splash down in una grande vasca di acqua, con schizzi a profusione per tutti.

"Positivo" anche il bilancio della nuova panoramica sul porto, gestita da Mattia Tamassia. Frequentata da singoli residenti e turisti, ma soprattutto periodicamente presa d’assalto da gruppi di vacanzieri ’inviati’ dall’hotel che li ospita. Non di rado grupp di cicloamatori o praticanti di altri sport.

Luna park e parchi giochi sono

il traino del turismo under 18 a Bellaria Igea Marina. Oltre alla punta di diamante del Summer Park, tra i tanti, Paperopolis al parco del Gelso, Santa Fè a Igea, Parco Pironi a Bellaria Cagnona. "Il target turistico principale della nostra città – osservano dall’associazione Albergatori – è il turismo family, le famiglie. Per questo i parchi sono fondamentali. Bene che vengano potenziati con nuove attrazioni. Per diventare essi stessi un’attrazione".

Mario Gradara