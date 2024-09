"Dopo la serata in discoteca decisi di imparare l’italiano"

Sulle orme della famiglia che aveva già frequentato Riccione per circa mezzo secolo, Andrea Schmoelz, turista che vive vicino a Vienna, da 55 anni ogni estate continua a tornare in riviera, prima con i genitori, ora con il marito Klaus Welser, quest’anno per ben due volte in tre mesi. Innamorata dei riccionesi, durante le vacanze ha allacciato numerose amicizie, grazie anche alla lingua italiana, che ha imparato dopo una seccante serata trascorsa al Punto, discoteca di viale Ceccarini (ora Spazio Tondelli). "Ci andai con alcuni ragazzi italiani, tutti si divertivano, ridevano e parlavano tra loro _ racconta Andrea _, ma io me ne andai arrabbiata, perché ero stata tagliata fuori, senza capire cosa dicevano. Tornata in hotel dissi a mia madre: da domani imparo l’italiano. E così ho fatto dopo aver comprato un libro universitario per stranieri. Al Punto non sono più tornata, ho però frequentato il Savioli e la Baia degli Angeli".

Racconta ancora: "I miei genitori scoprirono Riccione e l’Abissinia negli anni Cinquanta. Quando per la prima volta andai in spiaggia rimasi stupita per quanto salata fosse l’acqua. Vengo qua dal 1972 e da 37 anni con mio marito, alcune volte con i nostri figli, siamo stati in più hotel e da una dozzina di anni al Gala di Luigi Tufarelli". Per la sua fedeltà alla città quest’anno l’amministrazione comunale ha nominato la Schmoelz "ambasciatrice di Riccione nel mondo". Proprio in albergo, Andrea, che ha un suo blog di cucina, i giorni scorsi ha organizzato una sorta di sfida culinaria tra Austria e Italia, invitati alcuni amici e il personale dell’albergo. Una serata speciale vinta dagli austriaci a suon di wurstel.