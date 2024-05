Dopo la stella c’è il brevetto per tre ’maestri’

Prima la stella, ora il brevetto. Si è tenuta ieri mattina in Prefettura la cerimonia di consegna dei brevetti ai neo insigniti delle stelle al merito del lavoro concesse dal presidente della Repubblica ai lavoratori che, per oltre venticinque anni, si sono particolarmente distinti per i loro meriti professionali. I nuovi maestri del lavoro della Provincia sono tre. Il prefetto, Rosa Maria Padovano, affiancato dagli amministratori dei comuni di residenza dei ‘maestri’ (lavicesindaca di Santarcangelo, Pamela Fussi e l’assessora riminese Francesca Mattei) e alla presenza del Console provinciale della Federazione nazionale maestri del lavoro Flavio Paci, ha consegnato i brevetti a Massimo Beleffi di Aetna Group e Roberto Lombardi della Vici & C. Era presente alla cerimonia anche il neo maestro del lavoro Sergio Zavatti, che lavora alla Cassa di Ravenna e riceverà l’onorificenza ed il brevetto’ dal presidente della Repubblica nella seconda metà del prossimo mese di ottobre.