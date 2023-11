Dopo le polemiche salva l’ex scuola: "Non sarà venduta"

L’ex scuola di Poggio Torriana, storico storico degli anni ’30, non verrà venduta. Non verranno realizzati appartamenti al posto della scuola. "Decideremo insieme a tutta la comunità come riutilizzarla e a quali scopi", promette il sindaco Ronni Raggini. Il Comune ha fatto così marcia indietro, dopo che aveva deciso a maggio di inserire l’edificio tra i beni da vendere. Decisione che aveva scatenato la minoranza e attirato le critiche di diversi studiosi. L’altra sera in consiglio comunale è stato discussa e approvata la modifica al documento di programmazione del triennio 2023-2025, l’atto che prevedeva anche la vendita della scuola. Così non sarà, dopo la modifica votata in aula: la scuola non sarà venduta. Nonostante questo non sono mancate le scintille in consiglio. La minoranza ha più volte incalzato Raggini e la giunta sul piano dei lavori pubblici.