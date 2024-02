Dopo l’esplosione riapre l’inceneritore

È tornato operativo il termovalorizzatore di Raibano, gestito da Herambiente. Il forno non era funzionante dal 22 gennaio scorso quando nel pomeriggio, pochi minuti dopo le 16, si sentì un boato a chilometri di distanza seguito dal fumo che si alzava dall’impianto.

L’esplosione avvenuta sul nastro trasportatore che porta i rifiuti al forno provocò tre feriti, tutti appartenenti alla ditta chiamata a lavorare su quel nastro. Se per due di loro le conseguenze non furono gravi, tanto che dopo qualche ora in ospedale poterono tornare a casa, per il terzo operaio, investito dalle fiamme dell’esplosione, sono serviti diversi giorni dopo il trasporto al Bufalini di Cesena prima di poter lasciare l’ospedale e tornare dalla famiglia. Due dei tre operai sono tornati a lavoro.

Il boato e il conseguente incendio subito domato dai vigili del fuoco aveva bloccato l’attività dell’inceneritore. A rimanere spento durante le ultime settimane era stato il forno dove vengono bruciati i rifiuti indifferenziati. Ieri il termovalorizzatore è tornato a essere operativo. "L’impianto, dotato di un doppio sistema di alimentazione, può accogliere i rifiuti nel nastro non danneggiato dall’esplosione" spiegano dall’azienda, ricostruendo i passaggi che hanno permesso di arrivare a riattivare l’impianto e di conseguenza anche il ciclo di smaltimento dei rifiuti.

Nelle ultime due settimane è stato messo in sicurezza il nastro trasportatore danneggiato dall’esplosione. Poi, grazie al doppio sistema d’alimentazione, i rifiuti sono tornati a essere conferiti nella linea di trattamento.

"Torniamo operativi ma proseguono i nostri accertamenti per individuare le cause e stiamo lavorando insieme alle maestranze per adottare ulteriori misure di sicurezza per prevenire altri episodi – spiega Andrea Ramonda, amministratore delegato di Herambiente –. Siamo sollevati per i tre lavoratori che fortunatamente sono stati dimessi dall’ospedale. Ci tengo a sottolineare che, come ha comunicato Arpae, l’incendio non ha rivelato il superamento di limiti in termini di emissioni. ringraziamo i vigili del fuoco, le forze dell’ordine per l’intervento tempestivo, il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini, per il sostegno fornito nelle ore successive all’incidente".

Cosa abbia generato l’esplosione non è ancora chiaro. La stessa Hera aveva aperto una indagine per scoprirne le cause. Ma ad oggi non sono state trovate.

Andrea Oliva