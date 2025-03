Dopo l’incendio riapre la scuola media

Domani i ragazzi della scuola media di Fonte dell’Ovo potranno tornare regolarmente in classe. Ma con qualche accorgimento, dopo il principio di incendio di venerdì mattina che ha interessato l’impianto di riscaldamento. E per il quale è stata disposta l’evacuazione completa dell’edificio, con il deflusso degli studenti verso i punti di raccolta stabiliti.

"Per garantire la ripresa delle attività didattiche in totale sicurezza – spiega la segreteria di Stato all’Istruzione – saranno adottati alcuni adattamenti logistici temporanei. Tutte le classi avranno un’aula dedicata, dove rimarranno per tutta la durata delle lezioni. Al loro arrivo, ragazze e ragazzi potranno utilizzare entrambi gli ingressi dell’edificio scolastico. Il personale docente e non docente fornirà loro tutte le indicazioni necessarie per raggiungere le aule assegnate".

Considerati i tempi necessari per il completo ripristino delle aree interessate, questa organizzazione rimarrà in vigore per almeno una settimana. Quindi, ripresa delle lezioni quasi immediata questo anche grazie al lavoro di squadra che ha permesso che quella mattina, in una situazione non semplice, tutto filasse nel migliore dei modi.

"Sono profondamente grato – le parole del segretario di Stato all’Istruzione Teodoro Lonfernini – per l’azione tempestiva e risoluta del personale scolastico e dei soccorritori, e per la comprensione delle famiglie. Il nostro impegno è rivolto a garantire la completa sicurezza dell’ambiente scolastico e a supportare una rapida ripresa delle attività educative. La tutela del benessere dei nostri studenti e dell’intera comunità scolastica rimane la nostra priorità imprescindibile".

Un sentito ringraziamento va "in primis agli alunni – dicono dalla Segreteria di Lonfernini – che con senso di responsabilità hanno seguito le indicazioni del personale durante le fasi di evacuazione. Un plauso particolare va al corpo docente e al personale non docente. Hanno permesso di gestire l’emergenza con efficacia esemplare. La loro dedizione e professionalità sono state determinanti nel garantire l’incolumità di tutti".

Un grazie anche "ai genitori per la comprensione e la collaborazione dimostrate, in particolare i rappresentanti di classe che hanno contribuito a diffondere tempestivamente le informazioni e al servizio trasporti per aver organizzato in tempi brevissimi il rientro degli studenti a casa". Il loro peso lo hanno avuto gli agenti della Polizia Civile che in pochissimo tempo ha domato l’incendio.