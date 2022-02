Una Fiat 500 cappottata e la conducente trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena. Spettacolare incidente ieri mattina in viale Cavalieri di Vittorio Veneto, a Miramare. Verso mezzogiorno due auto, una Panda e una 500, hanno impattato violentemente mentre procedevano in direzione mare. Conseguenze più serie per la Fiat 500, finita ruote all’aria. Sono scattati subito i soccorsi a una donna, trasportata dagli operatori del 118 al Bufalini. A quanto risulta sembra abbia riportato solo qualche contusione, oltre un notevole spavento. La polizia locale ha fatto i rilievi, per ricostruire la dinamica del sinistro. Sempre la pm, ieri mattina, è intervenuta per altri tre incidenti, tutti di lieve entità.

