Dopo lo schianto auto si ribalta Paura per il conducente

Rocambolesco incidente sabato notte a Rimini, all’incrocio tra via Destra del porto e il ponte della Resistenza. Per cause ancora da chiarire, due auto si scontrate nella rotonda dell’incrocio e nell’impatto, violentissimo, una delle due vetture si è cappottata (foto di Chiamamicittà). Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto che si è ribaltata, anche se per fortuna non ha riportato gravi ferite. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, sono intervenute anche le pattuglie dei carabinieri e della polizia locale. Sono stati i vigili a eseguire i rilievi dell’incidente.