Dopo mesi riapre il bancomat a Sant’Agata Feltria: "Ma abbiamo bisogno di riavere una banca"

Ci sono voluti oltre 5 mesi. Ma alla fine la risposta alla chiusura dell’ultima banca del paese è arrivata. Attesa, desiderata. Il bancomat di Intesa San Paolo installato in piazza Garibaldi da ieri alle 16 è finalmente funzionante. "È l’unica opportunità di banca che abbiamo al momento qui a Sant’Agata", cerca di fare buon viso a cattivo gioco il sindaco di Sant’Agata Feltria Goffredo Polidori. La vicenda era iniziata a fine dicembre scorso con la chiusura dell’unico sportello presente in paese. Nonostante vivano a Sant’Agata oltre 2mila persone e ci siano diverse aziende anche importanti, Intesa San Paolo ha ritenuto non ci fossero più le condizioni la filiale santagatese con le sue due dipendenti. La banca ha provato a rassicurare la clientela parlando di filiale digitale, con home banking, sportelli automatici e punti Mooney. Il nuovo bancomat doveva essere una risposta, seppur parziale. Installato il 12 maggio, non era mai entrato in funzione. "Problemi tecnici ne impediscono per il momento l’attivazione", la motivazione. Polidori ha cercato in tutti i modi a risolvere la questione ma ogni volta si verificava un disguido. L’istituto di credito doveva resettare il bancomat: lunedì 9 giugno era la data dell’apertura. La data è stata invece nuovamente spostata in avanti, e si è arrivati così al 20 giugno... Da ieri i santagatesi possono prelevare. La banca più vicina, a Novafeltria, dista 13 chilometri. Ecco perché Polidori e la sua giunta sperano ancora di convincere qualche banca del territorio ad aprire uno sportello in paese.

m.c.