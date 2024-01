Dopo mezzo secolo chiude il bar da Bano

L’ultimo brindisi è stato alla vigilia di Natale. Con il groppo in gola. Perché "chiudere il locale è stata una scelta molto sofferta. Prima di decidere ci ho pensato sopra due anni, ma alla fine ho capito che sarebbe stato meglio abbassare la saracinesca". Così ha fatto Luca Della Pasqua, titolare dello storico bar da Bano, a Santarcangelo. Che è stato, per oltre mezzo secolo, un ritrovo e un punto di riferimento per tanti santarcangiolesi e per chi, percorrendo la Santarcangiolese, si fermava lì per un caffè, un aperitivo, un panino.

"Il bar è stato aperto alla fine degli anni ’60 da mio nonno. Bano era lui: tutti lo chiamavano così e ha deciso di dare il suo nome al locale". Un bar di quelli vecchio stile, dove tanti si ritrovavano anche per fare due chiacchere e giocare a carte. "Purtroppo la situazione è peggiorata molto per noi da quando è stata fatta la nuova rotatoria sulla Santarcangiolese, proprio davanti al locale. Abbiamo perso tanti clienti, quasi la metà. Il nostro è sempre stato un bar che ha lavorato moltissimo con la gente di passaggio: con la rotonda è cambiato tutto". Poi "è arrivato il Covid ed è stato una mazzata, per il nostro locale come per tanti altri". Nel 2021 Della Pasqua ha iniziato a riflettere se andare avanti o meno, "ma ho tenuto duro – dice – sperando che la situazione potesse migliorare un po’. Così non è stato". Ha anche provato a vendere o dare in affitto il bar, prima di chiuderlo. "Si sono presentati tanti cinesi interessati a rilevare il bar. Ma poi tutti hanno rinunciato avendo noi anche la licenza per i tabacchi, a cui loro non sono interessati". Pensare che proprio qui al bar da Bano dieci anni fa (era il 4 febbraio del 2014) un fortunato giocatore vinse 2 milioni con un ’Gratta e vinci’.

Tramontate le trattative con i cinesi, Luca Della Pasqua ha deciso di chiudere i battenti. E adesso? "Adesso mi cercherò un altro lavoro. Nel frattempo il bar resta chiuso, in attesa che qualcuno si faccia avanti per prendere l’attività". Il cartello vendesi è appeso già da alcuni giorni sulla facciata della bar. Della Pasqua è proprietario anche dell’immobile (appartiene alla famiglia da tanti anni). "Siamo disponibili a cedere il bar o a darlo in affitto. Per la nostra famiglia l’esperienza con il bar da Bano si è chiusa, definitivamente, a dicembre".