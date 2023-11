Dopo sei anni Nott’Arte torna sul Titano. Per tre giorni spazio agli artisti del territorio

Dal teatro all’arte figurativa, dalla danza all’arte audiovisiva. A San Marino da oggi a domenica torna Nott’Arte. Nelle nove edizioni che si sono svolte dal 2008 al 2017, sono state esposte oltre 500 opere con la partecipazione di 350 artisti di San Marino, Italia e Francia. Ora Nott’Arte si presenta per la decima edizione in una versione diversa. Attraverso il progetto ‘Art in the city’ si ricreerà al Teatro Titano un luogo di esposizione degli artisti invitati. Utilizzando spazi all’aperto e luoghi al chiuso si creerà un percorso intimo e magico che permetterà al visitatore di condividere e partecipare attivamente alla mostra rappresentata. L’evento è sostenuto e patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo. "Nott’Arte – dice il ministro Federico Pedini Amati – ha rappresentato per anni un punto di riferimento degli eventi di espressione artistica nel nostro territorio. Numerosi artisti hanno intrapreso un percorso internazionale dopo essere passati dai cartelloni di Nott’Arte e anche quest’anno la proposta è di primo livello. Finalmente riportiamo in vita questo evento e siamo onorati di patrocinarlo". Gli artisti che metteranno in mostra le proprie opere sono Marco Tentoni, Giovanni Giulianelli, Gisella Battistini, Laura D’Addezio, Eleonora Mazza, Furiano Cesari, Giorgio Stefanelli, Lucia Lupan (Mutoid), Erika Muccioli e Monica Fardin. Le esposizioni saranno aperte dalle 16. L’ingresso è libero. Questa sera alle 21 inaugura fa da apripista lo spettacolo dell’attore Gianni Bardi.