Dopo tre anni di lavori riapre la biblioteca

A Saludecio riapre in tempi record la biblioteca comunale, situata nel centro storico del paese dal 2008. I lavori nel loro complesso (comprese le opere murarie per l’adeguamento sismico, gli interventi all’impianto elettrico, il canone d’affitto, la dotazione tecnologica e il potenziamento della connessione internet) sono andati avanti per tre anni e sono costati circa 150 mila euro. La Biblioteca "Publio Francesco Modesti" possiede ad oggi un patrimonio librario complessivo di oltre 19.000 volumi e un’utenza fidelizzata proveniente anche dai Comuni limitrofi. "E’ un organismo vitale, dinamico, frequentato con assiduità, valorizzato negli anni", dice Katia Del Baldo, assessore alla Cultura ed alla Scuola. La riapertura al prestito della biblioteca è prevista per mercoledì 25 settembre.