Dopo tre anni torna il Cinè Camp

In occasione di Cinè, Giornate estive del cinema in programma a Riccione dal 4 al 7 luglio, dopo tre anni torna Cinè Camp, sezione dedicata a ragazzi e ragazze di tutta Italia, che vede la collaborazione del Giffoni Film Festival. Il programma educativo prevede incontri con registi e attori, nonché condivisione delle proprie opinioni con i coetanei, laboratori e proiezioni, il tutto in un’intesa e un gemellaggio ancora più solido col noto festival per giovani, il più grande e famoso al mondo,che si terrà dal 20 al 29 luglio. Per la prima volta le famiglie del posto apriranno le loro case ai ragazzi di altre regioni, come accade durante il festival. Riccione avrà così l’opportunità di evidenziare uno dei valori che l’hanno sempre contraddistinta, quello dell’ospitalità. Su Cinè Camp la sindaca Daniela Angelini e la sua vice, assessore alla Cultura, Sandra Villa, con Remigio Truocchio, patron di Ciné, nella Multimedia Valley hanno incontrato Claudio Gubitosi, fondatore e direttore del Giffoni Film Festival, per delineare la collaborazione tra i due attesissimi eventi. "Siamo rimaste colpite da una realtà così importante che valorizza i giovani, partendo dall’espressione della loro creatività – così Angelini –. Il progetto ha una forte valenza sociale, oltre che artistica, pienamente in linea con le nostre politiche".

Nives Concolino