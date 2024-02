Dopo un Sigep coi fiocchi. Turismo, febbraio decolla

Dopo un Sigep da leccarsi i baffi in tutti i sensi, soprattutto per il sistema ricettivo e la ristorazione che hanno fatto Bingo col sold out o giù di lì, si annuncia un mese di febbraio in gran spolvero per il turismo. Trainato soprattutto da fiere e congressi con forte appeal, e sempre più dal fatto che Rimini è diventata ’destinazione’ attrattiva tutto l’anno. Dal 18 al 20 febbraio al quartiere fieristico va in scena la fiera della birra, Beer and Food Attraction e Bbtech Expo, l’evento che riunisce il’offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per il settore del ‘fuori casa’. L’osservatorio di Visit Rimini - la Destination Management Company ufficiale della città – segnala che le prenotazioni sino ad oggi hanno superato quelle dello scorso anno. "Siamo attorno al 75% di occupazione nei 400 hotel aperti – commenta la direttrice di Visit Rimini Coralie Delaubert -. Il settore si muove solitamente più sotto data trattandosi principalmente di pubblici esercizi e distributori, ma già ad oggi le percentuali di riempimento sono molto positive". Prezzi medi pernottamente e colazione nei 3 stelle 70-80 euro la doppia uso singola, 90-100 euro nei 4 stelle.

A fine mese il ritorno di Key, the Energy Transition Expo, che si svolgerà in ticket con Dpe, Distributed Power Europe, dal 27 febbraio al primo marzo. "Nuova data per l’evento che conferma il format di successo sperimentato a marzo 2023 – sottolinea l’amministrazione comunale –. Si prospetta una manifestazione sempre più grande sia per espositori che visitatori e dal respiro ancora più internazionale". "Ottima l’occupazione al momento registrata per Key con oltre 75% negli hotel aperti (400 hotel) a un mese della fiera", aggiunge Coralie Delaubert. Qui i prezzi sono leggermente superiori, tra i 10 e i 15 euro in più rispetto alla kermesse della birra. Non solo Fiera: al palacongressi in programma vari eventi religiosi e corporate con una partecipazione di oltre 1000 persone ad evento: dal 16 al 18 febbraio si terrà un raduno religioso, fra fine febbraio e inizio marzo la convention aziendale. "Febbraio è anche il mese degli innamorati – aggiunge la direttrice di Visit Rimini - e sono molti gli alberghi che propongono pacchetti, soprattutto quelli che hanno la spa". In occasione del weekend per definizione più romantico dell’anno, VisitRimini organizza vari eventi (sul portale il dettaglio). Tra le proposte: un tour dedicato all’amore che termina con un piacevole aperitivo, protagonisti due personaggi storici: Sigismondo e Isotta. Oppure una ’colazione Belle Epoque Love Edition’ al Grand Hotel l’11 febbraio. San Valentino coincide coi festeggiamenti di carnevale: Rimini Incredibile è la visita guidata fuori schema dedicata alle famiglie e bambini rigorosamente in maschera. Le feste in maschera culminano martedì 13 febbraio con il Carnival Aperitour, un tour dedicato ai misteri di Rimini che termina con un momento conviviale. Anche il mese di marzo, fino al ponte di Pasqua che quest’anno ’cade bassa’ (31 marzo) promette bene: "Ci sono già buone richieste", chiosano da Visit Rimini. E ha in cartellone diversi eventi. Tra gli altri il 51° Congresso nazionale Amcli, European Robotics Forum, il 23° Congresso Nazionale Sipd, Festival dell’Oriente, Enada.

Mario Gradara