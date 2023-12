Dopo una lunga maratona arriva il via libera alla Finanziaria

Il via libera è arrivato in piena notte. E’ abbondantemente passata la mezzanotte quando viene approvata in Consiglio grande e generale la Finanziaria. Ventinove voti a favore e venti contrari. Tanti bastano a chiudere la lunga maratona che negli ultimi giorni ha impegnato i parlamentari sammarinesi. Non senza frizioni, non senza duri faccia a faccia. Poi la svolta, l’accelerata. Nella seduta di giovedì pomeriggio è stato superato l’impasse. A mettere la strada in discesa è stato l’accordo raggiunto la notte precedente tra forze politiche di opposizione, maggioranza e il governo. In estrema sintesi, il lungo confronto durato quasi due giorni si è concluso con il ritiro da parte dei gruppi di opposizione degli oltre 120 emendamenti rimasti da discutere sul progetto di legge. Restava, quindi, da affrontare un pacchetto di una decina di emendamenti nati dalle proposte dei gruppi di minoranza – Rf, Rete, Libera e Gruppo Misto – e su cui si è giunti a una mediazione e alla riformulazione. I nuovi emendamenti concordati con Segreteria e maggioranza trovano infine la sottoscrizione da parte di tutti i gruppi presenti in aula. Si può andare più spediti, fino all’approvazione.

"E’ stata una finanziaria meno complicata di altre – il commento del segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti – Si è risolta prima, non abbiamo fatto le nottate e il lavoro consiliare ne ha giovato. L’impostazione che abbiamo dato di una finanziaria molto snella ha messo tutti, comprese le opposizioni, nelle condizioni di ragionare su alcuni emendamenti che, legittimamente, volevano portare a casa per lasciare un segno e che di fatto hanno anticipato decreti su cui stavamo già lavorando, per poterli promulgare entro la fine dell’anno". Il ministro sammarinese non nasconde la propria soddisfazione. "Devo dire che sono soddisfatto – spiega – del bilancio perché continua a segnare un trend positivo. Questo vuol dire che la Repubblica sta, piano piano, recuperando ciò che si è perso in passato. Chiaramente di fronte a noi abbiamo tantissime sfide perché vediamo che il quadro internazionale continua ad avere complessità, però è anche vero che di fronte a noi abbiamo tante opportunità, prima fra tutte quella dell’Europa".