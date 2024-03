Dopo vent’anni di buio risorge il Pina Bar

Dopo oltre vent’anni di buio - la chiusura nel 2000 con cessione di licenza a un altro locale - risorge lo storico Pina Bar di piazza Marcianò, alla Cagnona. Con una nuova proprietà e un nuovo nome: si chiamerà Bar Caf fetteria Pasticceria Marina Dubai. "Contiamo di aprire i battenti a Pasqua – spiega il titolare, Giuseppe Troiani, proprietario di un ristorante nella vicina Valverde di Cesenatico –. Ovviamente lo abbiamo rinnovato completamente e riqualificato, è tutto nuovo". Troiani ha acquistato dall’ex proprietario, il noto pasticcere Marco Frascaroli, l’intero stabile. Ai piani superiori sono stati realizzati due appartamenti, subito dati in affitto. L’apertura del Marina Dubai sarà annuale.

"Nei mesi invernali chiuderemo i battenti intorno a mezzanotte – aggiunge Troiano –, nell’estate staremo aperti fino alle due - tre di notte. L’apertura sarà al mattino presto con le colazioni, poi nella giornata aperitivi, drink e cocktail, oltre alla caffetteria e pasticceria. Valuteremo se fare anche intrattenimento, nella stagione estiva, magari un paio di sere a settimana. "Un bel segnale per l’intera zona Cagnona", il commento del veterano Rino Bagli, ex comandante della polizia locale e fondatore del primo comitato turistico e consiglio di quartiere, nel secolo scorso.

La denominazione ’Pina Bar’ è stata rilevata negli scorsi anni da un altro pubblico esercizio, situazione sul lato opposto della stessa piazza. In passato piazza Marcianò era il cuore della Cagnona con numerose attività: bottega del sarto (ne resta una nei paraggi, quella del ’mitico’ Pierino), alimentari, giocattoli, macelleria, ristorante, albergo. Tutte chiuse. Da tempo il cuore pulsante della Cagnona è diventato - soprattutto d’estate, il Parco Pironi, in via Cervi.