Doppia iniziativa di solidarietà

Due iniziative di solidarietà questa mattina, una in Matteotti e l’altra all’hotel Boston di Igea. In collaborazione con le associazioni Aism e Wwf, la Pro Loco le sostiene nella città di Panzini. ’La mela di Aism’ vede in vendita il frutto, col ricavato che andrà alla ricerca scientifica per la lotta contro la sclerosi multipla. ’Urban nature’ è invece promossa dal Wwf per sensibilizzare al sostegno e alla difesa della natura, in particolare la biodiversità nei sistemi urbani. Si terrà all’hotel Boston di Igea Marina. Le donazioni serviranno a finanziare nuovi spazi nelle strutture pediatriche.