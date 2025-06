Doppia novità per la Domus Medica di Valpharma . Nuovo amministratore unico e accreditamento

Due annunci importanti per la Domus Medica, la clinica del gruppo Valpharma con sede ad Acquaviva. Si tratta della nomina di Alberto Vitez (che resta chief operating officer di Valpharma Group) ad amministratore unico e l’ottenimento dell’accreditamento da parte dell’Autorità per l’Autorizzazione, l’accreditamento e la Qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi della Repubblica di San Marino. "Si tratta di un passo fondamentale per la struttura – dicono dall’azienda – ed è stato concesso a seguito di un parere favorevole espresso dall’Autorità il 2 aprile e deliberato dal Congresso di Stato l’8 aprile". L’accreditamento consente infatti di erogare prestazioni di chirurgia in regime di day hospital, day surgery e ricovero ordinario, attività ambulatoriali polispecialistiche, medicina rigenerativa e medicina iperbarica, non solo in regime privato, ma anche in convenzione con il Sistema sanitario italiano e della Repubblica di San Marino.

"Domus Medica rappresenta un fiore all’occhiello sanitario, non solo nel circuito sammarinese, ma anche per la Valmarecchia, la provincia di Rimini e la Romagna – sottolinea Vitez (nella foto di Giorgio Salvatori insieme ad Alessia Valducci) – Stiamo implementando numerose novità ambulatoriali e cliniche, senza dimenticare l’investimento continuo in tecnologie all’avanguardia".