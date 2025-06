Doppio appuntamento

Il linguaggio per creare relazioni e empatia, il valore della comunità e l’educazione dei giovani saranno i temi al centro dei due incontri in programma a Riccione in occasione del Festival del Fundraising 2025. Il festival, che quest’anno torna nella Perla verde dal 9 all’11 giugno al Palazzo dei Congressi, propone tre giorni di eventi, formazione e grandi ospiti per fare cultura sulla raccolta fondi e dare sostegno alle cause che contano. Ci saranno due appuntamenti culturali gratuiti in piazzale Ceccarini.

La prima serata, martedì 10 giugno alle 21, vedrà protagonista Vera Gheno, sociolinguista e divulgatrice, con il suo monologo Grammamanti. In un viaggio tra ironia, riflessione e passione per la lingua italiana, Gheno ci invita a considerare il linguaggio non come qualcosa da difendere con rigore, ma da amare e far crescere.

Mercoledì 11 giugno, sempre alle 21, salirà sul palco Enrico Galiano (foto), insegnante e scrittore tra i più seguiti in Italia, con Meglio veri che perfetti. Tratto dal suo ultimo libro, il monologo è un invito a riscoprire l’educazione come atto di ascolto autentico.