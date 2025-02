Doppio appuntamento tra musica e cultura

‘La vita è bella’ con Cristina Di Pietro. La cantautrice e pianista riminese sarà la protagonista del concerto per la rassegna ‘Piccoli mondi’, organizzata dall’associazione culturale Rimini Classica insieme a Strada San Germano Aps e Punto giovane di Riccione. Il concerto si terrà domenica alle 17, alla Nuova sala Africa in via Gramsci, 39.

Sempre domenica riprenderà il ciclo di appuntamenti con l’archeologia del gusto. La seconda tappa del viaggio porterà alla scoperta dell’Asia tra i sapori e le tradizioni a tavola del Tagikistan. Alle 17,30 al Palazzo del turismo Paolo Ognibene presenta ‘Fuori dal mondo. Esperienze nella valle dello Yaghnob’. Professore esperto di filologia iranica, Paolo Ognibene insegna all’università di Bologna ‘History of nomadism’, ‘Popoli e culture dell’Asia centrale’ e ‘Storia dei popoli iranici’. Ha partecipato a cinque spedizioni nella Valle dello Yaghnob che saranno oggetto del suo intervento a Riccione. Ognibene si interessa principalmente di nomadismo, Iran esterno, lingue iraniche nord-orientali.