Doppio incarico per la Spinelli "Assessore a mezzo servizio"

"Non vogliamo ritrovarci con un assessore a mezzo servizio, troppo affaccendato dalla questioni romane per potersi occupare dei problemi e delle esigenze della piccola Coriano". L’opposizione a Coriano ha atteso ventiquattr’ore prima di mettere nel mirino la vicesindaca e senatrice Mima Spinelli. Il problema sollevato è il doppio incarico (senatrice e assessore), che diventa triplice se ci si mette anche il fatto che la Spinelli è consigliere provinciale. A sollevare il problema non è stata l’opposizione ma la deputata d Fratelli d’Italia Beatriz Colombo, dimettendosi dalla carica di consigliere comunale a Riccione e parlando di ‘collezionisti’ di incarichi. "Per quanto ci riguarda – dicono da Coriano Futura – la senatrice ha tutto il diritto di preservare entrambi gli incarichi, sia quello che in municipio che quello in Senato. A patto però che sia in grado di garantire un impegno adeguato sul territorio corianese e su quello provinciale, così come richiesto dai cittadini. Al contrario la presenza della Spinelli a Coriano negli ultimi mesi pare essersi ridotta in maniera significativa. Nutriamo seri dubbi sul fatto che possa portare avanti l’impegnativo lavorativo richiesto a un assessore con deleghe pesanti e importanti, come quella alla Pianificazione urbanistica, Prg – Pug, una funzione strategica per la realtà e per il futuro sviluppo di Coriano".

a.ol.