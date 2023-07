Doppio live dei Retrò Music in centro

Doppio appuntamento martedì prossimo e il 28 luglio a Campo Bruno Reffi con i Retrò Musicgroup. E’ stato presentato ieri ‘Summertime: Return to Beat Generation’. Due concerti della band composta da: il sammarinese Davide Santi (voce, piano, tastiere e arrangiamenti), Carlo Fellini (basso), Enzo Mancini (chitarre), Francesco Gardenghi (batteria) e Armando Ruggeri (voce e chitarra acustica). Due eventi imperdibili per tutti gli appassionati della musica anni settanta e ottanta. Tanti i grandi successi di band come i Nomadi, New Trolls, Pfm, Pooh; la musica che ha fatto emozionare intere generazioni. L’evento è patrocinato dalla segreteria di Stato per il Turismo ed è organizzato dalla cooperativa Croma Semicroma con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo. Entrambi i concerti, a ingresso libero, avranno inizio alle 21.15.