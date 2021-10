Doppio vaccino in arrivo per chi ha più di 75 anni. Parte lunedì 25 ottobre la campagna per il vaccinazione antinfluenzale, e chi vorrà potrà ricevere contemporaneamente anche la terza dose del vaccino anti-Covid. Fino al 15 novembre la campagna per l’antidoto antinfluenzale sarà riservata agli over 75, poi toccherà a tutti gli altri. La vaccinazione verrà affidata principalmente ai medici di famiglia. E "molti di noi – spiega Marcello Cretì, il segretario provinciale della Fimmg (la federazione medici di medicina generale) – tuttora continuano a fare la vaccinazione anti-Covid. Chi vorrà, pertanto, potrà contemporaneamente fare il vaccino antinfluenzale e quello contro il Covid". Dovranno essere trascorsi almeno 6 mesi dalla seconda dose, "ma ci aspettiamo – continua Cretì – che diversi chiedano di fare la terza dose in un altro momento". La vaccinazione antinfluenzale partirà presto anche nelle farmacie, ma non subito: "Prima – dice Roberto Deluigi di Federfarma – dobbiamo concentrarci sui tamponi".

