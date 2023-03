Dora, riminese da Oscar con effetti speciali

di Rita Celli

Un nuovo Oscar per la riminese Dora Morolli. La 36enne viserbese, che già nel 2017 aveva alzato al cielo la famosa statuetta dorata con i migliori effetti speciali de ‘Il libro della Giungla’, e ha avuto altre candidature negli ultimi anni, oggi festeggia con la sua nuova squadra in ‘Avatar 2 - La via dell’acqua’, colossal diretto da James Cameron. Il film che ha spopolato nei cinema di tutto il mondo, ha ottenuto infatti il premio migliori effetti speciali alla notte degli Oscar 2023. Qui la Morolli è una delle curatrici proprio degli effetti visivi. Dora vive a Wellington in Nuova Zelanda e lavora oggi per Weta Digital, dopo la laurea in scienza e tecnologia dei media all’Università di Tor Vergata di Roma, ed esperienze lavorative nella capitale, poi a Londra e Bruxelles.

"Quella di Avatar è stata una produzione molto lunga, durata diversi anni perché molte delle innovazioni tecnologiche necessarie hanno richiesto moltissima ricerca – racconta la Morolli –. L’ultimo anno è stato molto intenso, abbiamo dedicato il nostro sviluppo completamente ad Avatar".

Soddisfatti del risultato?

"WetaFX aveva tre nomination per i migliori effetti speciali, quindi poteva solo esserci una vittoria. E le altre nomination per Avatar non riguardavano il lavoro che facciamo noi".

Che cosa pensa di questo film?

"Avatar è un film davvero colossale a livello di effetti speciali e sicuramente ha alzato l’asticella, però non è un film che sento mio a livello di sceneggiatura".

Lei e il suo team cosa avete in programma per il futuro?

"Abbiamo già tantissimi nuovi progetti in corso. Cominceremo presto a lavorare anche al terzo sequel Avatar che dovrebbe uscire a fine 2024".

All’Italia invece non è arrivato nessun Oscar.

"Peccato non aver vinto, ci sono registi e sceneggiatori bravissimi in Italia".

Da anni lei vive in Nuova Zelanda, crede che per i giovani che vogliono fare il suo mestiere bisogna trasferirsi all’estero?

"Ci sono diverse scuole in Italia che preparano a fare ciò che faccio io, e tantissime sono online, quindi l’opportunità di imparare non manca. Per fortuna cominciano anche a esserci aziende di effetti speciali conosciute a livello internazionale, che danno la possibilità di fare carriera anche in Italia".