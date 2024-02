Dorothy e il Mago di Oz tra fantasia e mistero. San Marino Comics pronto a un’altra avventura

San Marino Comics viaggia verso la Città di Smeraldo. Svelato il claim della 11esima edizione del Festiva che, come sempre, si svolgerà la prossima estate sul Titano. Il tema dell’evento sarà ‘Believe’ e andrà a richiamare le atmosfere del ’Wonderful Wizard of Oz’ di Frank Baum, "raccontando la capacità – spiegano gli organizzatori – di credere in sé stessi, di valorizzare le proprie abilità oltre all’ importanza che ha l’amicizia e l’affrontare le difficoltà insieme, senza tralasciare la magia e le aspettative che San Marino trasmette, proprio come nel viaggio che intraprende Dorothy per incontrare il meraviglioso Mago di Oz verso la città di Smeraldo". Sarà un viaggio tra magia e cultura attraverso i percorsi di intrattenimento che proporrà il festival con un occhio orientato alle famiglie e all’inclusione sociale senza tralasciare il mondo del fumetto e del cosplay. Un’edizione, quella in programma il 24 e 24 agosto, nella quale non mancheranno le novità. Molte delle quali riguardano gli espositori. A grande richiesta, l’area espositiva nel Piazzale Cava Antica resterà aperta dalle 10 alle 24 (nei giorni di venerdì e sabato). Confermato Campo Bruno Reffi come area grandi eventi dove si svolgeranno i concerti principali con prolungamento della serata di sabato fino alle 2 di notte.