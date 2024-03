Dossier sulla Lega, Striano rivela:: "L’input è arrivato da San Marino"

Il ‘dossier sulla Lega’ che è emerso dalle indagini della procura di Perugia sugli accessi abusivi alle banche dati della procura nazionale antimafia "è stato chiesto ufficialmente. L’input arrivava dalla Banca d’Italia tramite delle omologhe straniere", come ad esempio l’Agenzia di informazione finanziaria di San Marino. È quanto afferma Pasquale Striano, il tenente della Guardia di Finanza al centro dell’inchiesta di Perugia, a ‘La Verità’. L’indicazione è arrivata solo dal Monte Titano? Chiede il quotidiano. "Solo da lì… ma era bella grossa eh? Lì dentro c’era sto mondo e quell’altro. Pure la storia dell’ex sottosegretario Armando Siri", risponde Striano. Siri all’epoca era accusato di corruzione in un’inchiesta dell’Antimafia e protagonista nel filone sammarinese di una vicenda che nel 2019 fece molto rumore: due mutui ottenuti dalla Bac e definiti ‘sospetti’. L’ufficiale sostiene poi di aver fatto "tre appunti su Berlusconi. Tre o quattro". E anche questi "mi sono stati tutti chiesti. E non dai giornalisti. Me li chiedeva il procuratore". Secondo il quotidiano "il procuratore di cui parla è soprattutto Laudati. Ma in un caso è Melillo". Striano sostiene poi che "su richiesta di Melillo" ha "solo verificato perché le segnalazioni all’Antiriciclaggio non andassero a Reggio Calabria". "E io – prosegue – ho fatto un appunto e ho spiegato perché le cose andassero in quel modo. Io alcuni accessi li ho fatti anche per dare queste spiegazioni. Non temevo alcunché". Secondo il tenente "una questione tecnica che spiegherò in aula". "Il programma – sostiene – non funzionava bene. Non ‘comprendeva’ bene, per esempio, chi fosse la moglie di Dell’Utri e non riuscivano ad associarla a Berlusconi. Invece io lo facevo perché conoscevo questi rapporti. Era proprio il software a essere sbagliato".

Intanto, è fissato per domani l’interrogatorio del sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati davanti ai magistrati di Perugia nell’ambito dell’inchiesta sui presunti accessi abusivi alla banche dati che vede indagati anche il finanziere Pasquale Striano, tre giornalisti del Domani e un’altra decina di persone. L’inchiesta, partita nella capitale dopo la denuncia presentata dal ministro della Difesa Guido Crosetto, era stata trasmessa a Perugia dai pm di Roma che dopo aver individuato, sentito e perquisito il finanziere allora in servizio alla Dna, hanno ipotizzando il possibile coinvolgimento del magistrato inviando gli atti alla procura competente. Un’inchiesta che ha portato alla luce finora oltre 800 accessi abusivi con ‘obiettivi’, tra gli altri, personaggi della politica, dell’economia, dello sport.