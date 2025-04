Dove bussa la fortuna

La fortuna potrà essere bendata, eppure da queste parti viene spesso in vacanza. Con l’ultima vincita a Riccione della 70enne che ha grattato e vinto il tagliando acquistato nella tabaccheria Paese, salgono a 8 i milioni di euro i soldi vinti col Gratta e vinci tra Riccione e Misano in questi ultimi mesi. Eventi che dovrebbero essere a dir poco rari, si sono concentrati in un fazzoletto di terra e a breve distanza di tempo. Agli inizi di dicembre era stato un uomo a vincere 6 milioni di euro con un tagliando ‘Vinci in grande’ acquistato pochi secondi prima alla tabaccheria Vanzini a Villaggio Argentina. Un habitué che passava tutte le settimane a comprare un biglietto, fino a quando non è stato baciato dalla fortuna.