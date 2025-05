Dove l’olio diventa emozione. Bartolucci tra olivi e sogni:: "Ogni goccia è una storia"

Ci sono uomini che non coltivano soltanto la terra, ma anche i sogni. Uomini che, come Pietro Bartolucci, sanno trasformare l’olio in emozione, la fatica in racconto, e ogni goccia del loro prodotto in un piccolo miracolo della natura. E quest’anno, l’oro giallo di Bartolucci ha brillato più che mai, illuminando con orgoglio i riflessi della sua Saludecio. Alla prestigiosa International Olive Oil Competition tenutasi in Slovenia, l’azienda agricola ‘Pietro Bartolucci’ ha raccolto i frutti – meritati – di anni di dedizione: miglior olio extravergine d’Italia 2025 nella categoria ‘intenso’, premio Platinum nella stessa categoria e, come se non bastasse, medaglia d’oro per la varietà ‘robusto’. Una vera e propria sinfonia di riconoscimenti, consegnati nientemeno che dal sindaco di Nova Gorica Samo Turel e dal primo ministro sloveno Matej Arcon. "Sono la terza generazione di olivicoltori – racconta Pietro con quella voce che sa di terra buona – ma ho ripiantato tutto con le mie mani cercando di valorizzare, migliorare e rispettare. Ho viaggiato tanto in Italia per conoscere, imparare, scambiare esperienze. E oggi, con orgoglio, posso dire che il nostro olio è anche biologico, bello, sano, e fatto con amore". Nel suo racconto si intrecciano ricordi di famiglia, parole dette con il cuore, il valore del ‘piccolo’ che diventa grande. La sua azienda conta 2700 piante, ma il numero è solo un dettaglio: ciò che conta è la filosofia, quella passione che si respira in ogni bottiglia del suo ‘Olie ad Maget’. Un nome che sembra già una poesia. "Tre anni fa una medaglia d’argento – prosegue – oggi il miglior produttore italiano. Ho pochi hobby, non fumo, ma amo trasmettere tutto alla mia famiglia. Perché questa è una vittoria collettiva. Chi crede nel miglioramento, chi ci mette l’anima, prima o poi riceve la sua soddisfazione". E non è solo un olio, è una cultura. È la Riviera di Rimini che si racconta. È Montefiore, con i suoi mieli e formaggi, che si fa conoscere attraverso un assaggio. È un territorio che parla al mondo con voce ferma e autentica. E Pietro quella voce la porta con sé, con umiltà e convinzione, come un messaggero della qualità italiana. "Comunicare è importante – conclude – la curiosità è il motore. L’agricoltura sta cambiando, si migliora, si evolve. Ma servono passione e dedizione. E ricordiamolo: uniti si vince sempre". In un mondo che corre, Pietro Bartolucci ci insegna a rallentare, ad assaporare, ad ascoltare. Perché in ogni goccia del suo olio c’è una storia. E come diceva Fellini, "la vita è una combinazione di pasta e magia". A Saludecio, ci mettono anche l’olio. Quello buono. Quello vero.

Aldo Di Tommaso