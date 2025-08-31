Faceva downhill sul monte Pincio, poi è caduto: soccorso un 70enne

Rimini, 31 agosto 2025 – Soccorsi della stazione di monte Falco attivati sul monte Pincio (Talamello) questa mattina per un 70enne caduto mentre stava svolgendo, in attività personale, down hill.

L'uomo ha perso il controllo del mezzo in discesa e nella caduta ha riportato sospetti politraumi al femore e al bacino. Gli amici hanno prontamente chiamato i soccorsi e sul posto è giunta una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna e l'elisoccorso decollato da Ravenna.

I tecnici della monte Falco sono riusciti ad arrivare con il mezzo fuoristrada a circa 500 metri dal luogo dell'incidente, per poi proseguire a piedi e iniziando ad operare per rendere più agibili le operazioni di recupero da parte dell'elisoccorso.

L’uomo si trovava in una zona particolarmente impervia, lungo una pista circondata da fitta vegetazione e attraversata da cavi dell’alta tensione.

I soccorritori hanno quindi provveduto a creare un varco tra le fronde per consentire all’equipe tecnico-sanitaria di EliRavenna di procedere con le operazioni di recupero tramite verricello, in sicurezza. Una volta stabilizzato, l’infortunato è stato elitrasportato al Trauma Center di Cesena in codice di media gravità.