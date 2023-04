Dragaggio a tempo record: "Il porto ora è ok"

Il dragaggio del porto concluso in tempi record. L’aveva promesso, l’amministrazione di Bellaria, e così è stato. La ’Giuseppe Cucco’, imbarcazione ammiraglia della flotta veneta dell’impresa La Dragaggi di Marghera, aveva vinto l’appalto pluriennale del Comune per la rimozione dei fanghi. Arrivata giovedì scorso, in soli quattro giorni ha ripulito tutto il fondale del porto, pronto per lo svolgimento della manifestazione dedicata alla pesca in programma oggi.

"In accordo con il sindaco Filippo Giorgetti, l’assessore al demanio Adele Ceccarelli e i tecnici del Comune, abbiamo velocizzato l’intervento – spiega Stefano Boscolo Cucco, ingegnere idraulico e titolare dell’azienda, che opera a Bellaria da oltre 30 anni – Abbiamo lavorato anche durante il fine settimana per finire prima". Problemi non ne sono stati registrati. "Grazie alla manutenzione ordinaria che viene fatta ogni anno – continua Cucco – si riesce ad avere una buona situazione lungo il porto canale e così gli interventi non sono massicci. Certo, ci sono stati due tratti più complicati dove è arrivata molta sabbia, all’imboccatura del porto e nella zona vicina al ponte, ma abbiamo lavorato con velocità".

La ’Giuseppe Cucco’, imbarcazione larga 10 metri e lunga 55, è stata spostata in tempi record da altri cantieri romagnoli. "Ora ci resta soltanto da ultimare il dragaggio a monte della ferrovia – conclude Cucco – Il canale si stringe e per questo avremo bisogno dell’imbarcazione mototopo veneziana". A causa dei vari ponti, infine, le draghe non possono arrivare in quella zona. Qui l’intervento, proseguono da La Dragaggi, "punterà soprattutto a rendere efficiente lo scalo di alaggio e la parte centrale del canale, dove in caso di forti secche, le barche rimangono spesso appoggiate sul fondo. La mototopo sta arrivando in questi giorni a Bellaria. Entro 15 giorni al massimo la si potrà vedere in in azione. Serviranno poi circa una ventina di giorni per l’intervento, che non interferirà o causerà criticità. Confidiamo di concludere i lavori di pulizia entro il 20 maggio".

Rita Celli