"Dragaggio del Tavollo Finalmente ci siamo"

Partiranno entro febbraio i lavori di dragaggio, attesi da mesi, per il portocanale Tavollo, sul quale insiste la darsena peschereccia di Cattolica. "Ci sono da tempo pochi metri di fondale disponibile per il passaggio delle barche e dei loro scafi – spiega Nicola Tontini, direttore Coop. Casa del Pescatore di Cattolica – ed urge intervenire quanto prima perché lo spazio di mare adeguato dovrebbe essere almeno di 4 metri, invece siamo ancora costretti a ragionare sulle maree, sul loro innalzamento o abbassamento del mare. Finalmente ci siamo, la Regione proprio negli ultimi mesi ha deliberato finanziamenti per altri 600.000 euro necessari al dragaggio a Cattolica. Attenderemo la fine della stagione invernale per partire con un intervento importante e risolutore entro febbraio per un problema che riguarda decine di famiglie di pescatori, coinvolti dall’economia peschereccia locale".

Il settore della pesca a Cattolica e nella vicina Gabicce Mare è fondamentale per oltre 200 famiglie ed ha un indotto economico molto importante. Per non parlare poi della nautica da diporto e della cantieristica navale, insomma il porto è fondamentale per un’economia locale con centinaia di posti di lavoro. E’ bene inoltre ricordare che la Regione finanzierà per altri 900.000 euro un intervento complessivo di ristrutturazione e rinnovo di tutta la darsena marinara a terra: "Saranno rifatti asfalti, arredi e piattaforme con alcuni dettagli di pregio, catene, attracchi, barriere di protezione – conclude Tontini –, che permetteranno un lavoro in maggior sicurezza per i pescatori ma anche un rinnovamento complessivo di tutta l’area che guadagnerà anche pregio in ambito turistico e per la passeggiata. In questo caso i lavori partiranno molto probabilmente verso fine anno, dopo l’estate dunque". Un porto per la Regina pronto dunque a cambiare volto e a favorire anche un rilancio economico per turismo e pesca.

Luca Pizzagalli