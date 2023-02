Dragaggio del Tavollo, ora ci siamo Pronto intervento da 600mila euro

Ci siamo. Ancora poche settimane e partiranno i lavori per il tanto atteso dragaggio del portocanale Tavollo. E’ emerso questo dall’incontro di ieri mattina, presso il Palazzo del Turismo, durante il quale sono stati definiti i passaggi che porteranno all’intervento. L’amministrazione comunale ha incontrato i rappresentanti delle varie realtà che operano nell’area portuale, anche per concordare come impiegare al meglio le risorse ottenute dalla Regione Emilia-Romagna. Presenti il vicesindaco con deleghe anche alla tutela del mare, alla pesca e al lavoro Alessandro Belluzzi, l’Assessore all’Ambiente Alessandro Uguccioni, il Dirigente Baldino Gaddi ed i tecnici Marco Vescovelli e Giovanni Bulletti.

"Dopo la delibera della Giunta Regionale con la quale veniva stanziata la somma di 600mila euro – ha spiegato l’amministrazione comunale – ci siamo attivati per portare tali somme in variazione di bilancio e procedere all’affidamento dei lavori tramite accordo quadro. Al momento per partire con i lavori veri e propri di dragaggio manca solo il nulla osta del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto". Dunque poche settimane ancora, probabilmente entro marzo l’intervento partirà. "Nel dettaglio dei lavori – ha proseguito Belluzzi – si prevede di intervenire prioritariamente dall’imboccatura del Porto sino all’altezza della darsena peschereccia per un impegno finanziario pari a 200mila euro, progetto approvato la settimana scorsa in Giunta. Per questa prima area oggetto è previsto il semplice scarico a mare del materiale di dragaggio. Diverso il caso per la seconda e consecutiva parte dei lavori, per i quali si prevede l’impiego dei rimanenti 400mila euro, e che interesseranno l’area più a monte del Tavollo. Per questi bisogna attendere i dati della caratterizzazione delle analisi del materiale da dragare. Inoltre, va ricordato, che in parallelo avverrà anche un dragaggio da parte della società Marina di Cattolica per le aree di sua competenza".

Da ricordare, infine, anche i 900.000 euro di finanziamento regionale per rimettere a nuovo la darsena marinara con infrastrutture e arredi. "Il tema prioritario – ha sottolineato il vicesindaco Alessandro Belluzzi – è quello di mettere in sicurezza i lavoratori e valorizzare al massimo l’area portuale. L’impegno da parte della Regione è stato massimo nel recepire le esigenze riportare dall’ amministrazione comunale e dagli operatori stessi. Questo si è concretizzato con un riconoscimento per Cattolica appunto di ben 600mila euro per il dragaggio e 880mila euro per la ristrutturazione della Darsena Pescatori, il cui avvio è previsto dopo la stagione turistica".

Luca Pizzagalli