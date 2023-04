Dragaggio del Tavollo, partono le escavazioni nel porto canale

La Giunta comunale ha dato il via libera alla seconda fase dei lavori di dragaggio del porto di Cattolica che riguarderanno il tratto più a monte del porto canale del Tavollo. Un’escavazione particolarmente attesa dalle attività di cantieristica navale che operano in quell’area. Condizioni meteo-marine permettendo, la draga dovrebbe tornare in azione nei primi giorni di maggio. "Si andrebbe a completare, così, un’azione complessiva dal valore di 600mila euro, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna – spiega l’amministrazione comunale cattolichina – Nel dettaglio, circa 200mila euro sono già stati impegnati per il dragaggio dell’imboccatura del porto, mentre per questa seconda fase si prevede una spesa che si aggira intorno ai 335mila. Quest’ultima somma verrà ripartita nel trasporto del materiale per il quale è possibile lo scarico a mare, all’incirca 150 mila euro, e la restante parte per i fanghi che dovranno essere conferiti in discarica. Per l’avvio di questo secondo intervento, va ricordato, si attendevano i dati della caratterizzazione del materiale da dragare, giunti proprio nei giorni scorsi.