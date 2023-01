"Dragaggio del Ventena, avanti tutta"

Il dragaggio del Ventena verrà fatto. La sindaca Franca Foronchi scioglie i dubbi di operatori e cittadini e conferma che nella zona a Nord della città l’importante intervento, fondamentale da un punto di vista naturalistico e turistico, si farà. Ma serve una strategia comune anche per cercare di recepire risorse dalla Regione Emilia-Romagna: "Nei prossimi giorni avremo un incontro con l’assessora e vicepresidente della Regione Priolo – spiega la sindaca cattolichina – e con il Circolo Nautico di Cattolica per stabilire come procedere con i lavori, in base anche alle nostre disponibilità, che al momento si aggirano sulle 25.000 euro. Il Circolo Nautico si è dichiarato disponibile a compartecipare, e poi cercheremo di capire il contributo regionale se ci sarà. I costi complessivi potrebbero aggirarsi sui 70.000 euro. Noi ci stiamo impegnando per intervenire nei tempi giusti, e dunque prima della prossima stagione balneare. Comunque posso ribadire che i soldi li abbiamo stanziati e la nostra volontà è quella di dragare comunque".

Dunque un sospiro di sollievo arriva per quanti, albergatori compresi, attendono con ansia da mesi un intervento necessario per pulire uno specchio di fiume che sorge nei pressi di numerose attività turistiche, creando anche le premesse per rendere fruibili numerosi posti barca per il Circolo Nautico. Restano da capire le risorse economiche perché un lavoro completo almeno fino al ponte di via Carducci richiederebbe almeno 70.000 euro. Ma ora giunge la rassicurazione della sindaca che fa ben sperare. La città attende la primavera per concludere numerosi cantieri ma questa vicenda si trascina dall’anno scorso e nelle ultime settimane non sono mancate polemiche e riflessioni per tale intervento mancato. Ora, a quanto pare, il problema verrà risolto.

E’ bene ricordare che il portocanale Ventena sorge a poche centinaia di metri dall’Acquario di Cattolica ed è adiacente a Piazzale delle Nazioni, dunque in una zona turistica molto frequentata da famiglie e turisti. Inoltre è fruibile anche come porticciolo turistico grazie alla presenza del vicino Circolo Nautico, insomma è una realtà piuttosto importante per il turismo cattolichino, considerando infine anche che nei pressi del portocanale vi sono numerose spiagge sia a Nord che a Sud. Nelle prossime settimane certamente non mancherà attenzione da parte di tutte le categorie economiche sperando in buone notizie anche da Bologna. E poi si tornerà a parlare pure di viabilità, lungomare e parcheggi per una nuova stagione estiva che si annuncia importante anche per combattere la crisi, che quest’inverno si fa sentire con carobollette e costo della vita in aumento.

Luca Pizzagalli