Dragaggio del Ventena, intervento al via

Al via da martedì pomeriggio i lavori di dragaggio nell’alveo del torrente Ventena nella zona Nord di Cattolica. La squadra dell’Agenzia Regionale per la sicurezza e protezione civile è già all’opera con il maxi escavatore che sta raccogliendo sabbia all’interno della foce del corso d’acqua per accumularlo temporaneamente nel tratto di spiaggia libera, lato Levante. In totale, saranno dragati circa 3mila metri cubi di sabbia che verranno utilizzati per il ripascimento di quei litorali maggiormente colpiti da fenomeni di erosione. L’Agenzia regionale ha fatto sapere che le operazioni si concluderanno entro la fine di marzo. Ieri si sono recate sul posto per fare un sopralluogo sul cantiere la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessora al Demanio Claudia Gabellini.

"E’ un intervento strategico per la nostra città – spiegano la Sindaca Foronchi e l’Assessora Gabellini – il canale Ventena ha da sempre problemi di affossamento che negli anni non sono mai stati risolti. La nostra amministrazione, anche se il Comune non ha la titolarità sull’area, ha subito considerato una priorità del suo mandato il dragaggio del Ventena nel quale investirà, come già fatto l’anno scorso, circa 20mila euro per completare l’intervento. Grazie anche alla collaborazione con il Circolo Nautico e il presidente Daniele Verni che invece si è impegnato a dragare la parte Nord verso il ponte di via Carducci. Sin dal nostro insediamento ci siamo fatti promotori di tavoli di confronto tra operatori, privati e Regione e abbiamo recepito anche le osservazioni dei bagnini sulle tempistiche dei lavori, in modo che il dragaggio non interferisse con la stagione balneare".

Anche sulla tempistica dell’intervento l’amministrazione comunale non ha dubbi. "Questo è il momento giusto per partire con le operazioni di escavazione e pulizia del Ventena. È un intervento che rientra in un piano strutturale di dragaggi sul torrente della città – continuano Sindaca e Assessora – e soprattutto che mira a trovare una soluzione a problematiche che sono state trascurate per anni". Un’area di forte pregio turistico e ambientale perché sorge a pochi passi dall’Acquario di Cattolica ma anche tra le ultime spiagge a Nord di Cattolica e l’area turistica di Piazzale delle Nazioni con innumerevoli alberghi. Il torrente da sempre è luogo del Circolo Nautico e rappresenta un valore aggiunto sia da un punto di vista naturalistico che paesaggistico.

Luca Pizzagalli