Draghi e letture per bambini

A partire dall’8 marzo il calendario degli appuntamenti in Biblioteca si fa sempre più ricco. Torna la rassegna ‘Storie tra le nuvole’, a cura della Biblioteca comunale. Sarà un nuovo e divertente ciclo di letture per bambine e bambini di età compresa tra 3 e 8 anni, in compagnia delle lettrici volontarie e fissato nei pomeriggi. Gli incontri proseguiranno fino a maggio sempre dalle 17. Gli appuntamenti sono previsti nie giorni 8, 15 e 22 marzo, 5 e 12 aprile, 17 e 24 maggio. Il 19 aprile alle 17 l’autrice Debora Grossi e l’illustratrice Daisy Ingrosso presenteranno il loro ultimo volume dedicato ai bambini con protagonista ‘Il Drago Sputalatte’. La lettura animata sarà seguita dalla lezione di disegno. Il 4 maggio la Biblioteca ospiterà ‘La ginnastica degli animali’, una lettura a cura della Cooperativa Cuore 21 con giochi e momenti interattivi tra i partecipanti, così da promuovere l’inclusività, la socializzazione, lo scambio e le relazioni.