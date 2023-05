Drive in, fuori programma: barca contro gli scogli

A parte il non trascurabile dettaglio di una barca a vela andata a scogli è stato un successo il drive in nautico di sabato sera ’Un Mare di Cinema’, che ha varato ufficialmente l’apertura della stagione estiva ’Energy Bim’ di Bellaria Igea Marina. Cos’è successo? L’imbarcazione, una delle tante messe a disposizione dalle associazioni dei diportisti locali per accogliere gli spettatori del cinema sull’acqua, in occasione della penultima giornata del Bellaria Film Festiva, dopo aver levato l’ancora è andata fuori controllo. Il motivo? La barca ha perso l’elica, e poiché in quello spazio ristretto ci si doveva muovere esclusivamente a motore, è stata spinta dal vento sulla scogliere di fianco all’imboccature del porto (che ha attraversato senza riuscire a entrare), lato Bellaria. Ma sia l’armatore che gli ospiti che erano a bordo per la visione del film (7-8 persone) per fortuna non hanno riportato danni, solo spavento. Qualche danno, niente di grave, alla parte prodiera della barca a vela, 40 piedi (12 metri), di un socio del Circolo Nautico. La barca è stata poi rimorchiata dal gommone della protezione civile, che l’ha disincagliata e portata all’interno del porto, fino a sotto la gru del cantiere Morri, dove successivamente è stata portata in secca, per montare una nuova elica.

Quanto al drive in Fondazione Verdeblu fa il bilancio: "L’evento, giunto alla sua seconda edizione, si è svolto nelle acque antistanti il porto canale. Il bel tempo ed un mare calmo hanno accoltoun centinaio di passeggeri a bordo diimbarcazioni messe a disposizione dai Circoli Nautico e Diportisti di Bellaria IgeaMarina ed anche delle barche storiche Teresina e due consorelle da Cesenatico Barchèt e San Nicolò. Le prenotazioni all’evento sono giunte numerosissime e in poco tempo si è raggiunto il sold out come l’anno precedente, riconfermando l’alto gradimento da parte del pubblico verso l’iniziativa originale: un cinema in mezzo al mare". ’Un mare di cinema’ si inserisce anche all’interno del festival del cinema indipendente Bff.

"Ottima risposta e partecipazione anche da parte deicittadini aggiunge Verdeblu – da persone delle città limitrofe e numerosi turisti". Ad essere proiettato sul grande schermo, un led wall di 20 metri quadri sulla motonave Super Tayfun, è stato Bim, bum, bam: pellicola del regista Aurelio Chiesa (1981) ai suoi esordi, girato a Bellaria Igea Marina e in Romagna. "L’evento di sabato – chiosa Verdeblu – ha avuto un grosso risalto mediatico a livello nazionale quindi un’ottima iniziativa per la promozione turistica di Bellaria Igea Marina". Resa possibile dalla collaborazione tra Fondazione Verdeblu, Approdi, Circolo nautico e diportisti.

Mario Gradara