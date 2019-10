Rimini, 28 ottobre 2019 - Rifornisce di droga il figlio in carcere. Con il risultato di finire in manette insieme all’altro figlio che insieme a lei era andata al colloquio settimanale. Ora sono confinati entrambi agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. L’accusa è quello di spaccio di droga, aggravata dal fatto che è avvenuto all’interno di una casa circondariale.



E’ stato nel primo pomeriggio di sabato che i due sono arrivati ai ‘Casetti’. Lì dentro c’è appunto il figlio della donna, un albanese, in cella per una serie di reati relativi alla droga. Finito dentro per l’ennesima volta, dopo che era stato sorpreso a spacciare nonostante si trovasse già ai domiciliari. Prima di incontrare i parenti detenuti, i familiari vengono ovviamente perquisiti, anche se i controlli non possono essere così accurati come nel caso di un arrestato.

Madre e figlio sono quindi passati senza danni, dal momento che quasi certamente avevano nascosto lo stupefacente nelle parti intime. Non avendo trovao nulla di sospetto, hanno quindi avuto accesso alla sala colloqui. Una stanza in cui c’è un tavolo circolare, dove i detenuti sono già seduti. Nella stanza attigua invece ci sono gli agenti della Polizia penitenziaria che assistono ai colloqui attraverso uno specchio, possono vedere quello che accade ma non sentire quello che si stanno dicendo. Ma soprattutto negli ultimi tempi, gli agenti stanno ancora di più all’erta, in modo particolare nei fine settimana, quando è più probabile che la droga possa essere introdotta nel carcere dai parenti che arrivano per i colloqui e che le studiano tutte pur di rendere più comodo il ‘soggiorno obbligato’ dei loro congiunti.



Così dall’altra parte del vetro la Polizia penitenziaria non perdeva una mossa di quello che stava succedendo nella sala. Hanno visto la madre dell’albanese pararsi davanti al figlio, schermando così la visuale dello specchio. Un gesto apparso agli agenti più intenzionale che spontaneo. Contemporaneamente, il fratello abbracciava il detenuto con un trasporto anche questo a dir poco sospetto. L’insieme della scena ha messo quindi in allerta gli agenti, i quali hanno pensato subito che tra i due fratelli fosse avvenuto qualche scambio.

A quel punto che non li hanno mai persi di vista, e una volta terminato il colloquio hanno deciso di agire, sicuri che qualcosa avrebbero trovato.Al termine degli incontri con i parenti, i detenuti vengono perquisiti di nuovo prima di farli rientrare in cella. Ed è quello che hanno fatto con l’albanese. Una perquisizione accurata che ha confermato il sospetto degli agenti.

Nella scarpa, all’interno del calzino, hanno trovato infatti tre involucri che contenevano hashish. In tutto quasi 20 grammi di droga, una scorta decisamente consistente che sicuramente lui stesso aveva ‘ordinato’ ai familiari. Un attimo dopo, è scattato l’allarme anche all’ingresso del carcere, dove hanno avvisato i colleghi di trattenere i parenti dell’albanese.

on c’erano dubbi, a passare lo stupefacente al detenuto erano stati mamma e figlio, lei una 44enne, residente a Rimini, lui, 26 anni, di professione macellaio, entrambi senza precedenti penali. Sono stati quindi arrestati seduta stante per spaccio di droga, con l’aggravante, appunto, di avere commesso il reato all’interno di un carcere. I due, difesi dall’avvocato Massimiliano Orrù, sono stati confinati agli arresti domiciari e nei prossimi giorni compariranno davanti al giudice per l’udienza di convalida.