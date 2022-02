Rimini, 15 febbraio 2022 - In casa aveva oltre 160 grammi di cocaina, già confezionata in 240 dosi pronte per essere vendute. E 3.750 euro, frutto del suo 'lavoro' di spacciatore. È finito così in manette ieri un giovane pusher albanese.

L'operazione, condotta dagli agenti della polizia locale di Rimini, è scattata nel giorno di San Valentino a Viserba, dopo che per giorni il pusher era stato pedinato e osservato. Gli agenti hanno iniziato a tenerlo sott'occhio dopo alcune segnalazioni da parte dei residenti della zona. Per giorni l'hanno seguito e visto mentre incontrava i suoi 'clienti' (alcuni di loro già noti alle forze dell'ordine). Controlli che hanno confermato i sospetti, e che hanno fatto scattare ieri pomeriggio l’intervento da parte della squadra giudiziaria della polizia locale.

Gli agenti hanno perquisito l'appartamento a Viserba dove vive lo spacciatore, trovando 161,38 grammi di cocaina, già suddivisa in 240 dosi pronte per essere vendute, tutto il materiale necessario al confezionamento e la preparazione delle dosi, e anche 3750 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio. L'albanese, risultato anche sprovvisto di permesso di soggiorno, è stato arrestato e stamattina è comparso davanti al giudice per la direttissima. L'avvocato ha chiesto i termini a difesa, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per l'1 marzo la nuova udienza. Fino a quel giorno il pusher resta in carcere.