Droga dall’Olanda. Blitz della polizia

Anche la provincia di Rimini è stata coinvolta nella maxi operazione antidroga della polizia di Stato che ha eseguito cinque provvedimenti di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti facenti parte di un’organizzazione criminale internazionale che trafficava sostanze stupefacenti tra l’Italia e l’Olanda. In campo anche la squadra mobile di Rimini. I cinque indagati, quattro di nazionalità albanese ed una di nazionalità tunisina, sono finiti in carcere per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti aggravata dalla disponibilità di armi. Nel corso della indagine sono state ricostruite, per il periodo aprile/novembre 2020, ben 9 importazioni di cocaina portate a termine dall’associazione, per un totale di 41,5 chilogrammi di cocaina e altre 9 importazioni di marijuana per un quantitativo di 76,5 chilogrammi, oltre all’introduzione nel territorio nazionale di una partita di 280 chilogrammi di hashish.