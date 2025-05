Droga e bici rubate. Blitz dei carabinieri: in manette un 51enne

È partito da Bellaria il doppio colpo messo a segno dai carabinieri della compagnia di Rimini contro spaccio e ricettazione. L’altro ieri, i militari hanno arrestato un 51enne albanese. Fermato durante un controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di 15 dosi di cocaina, per un totale di 7,5 grammi, e 370 euro in contanti. La perquisizione nella sua abitazione ha permesso di scoprire un vero e proprio deposito della droga: altri 79,5 grammi di cocaina già suddivisi in dosi e 1.750 euro in contanti. Ma la sorpresa non si è fermata qui: nell’appartamento i carabinieri hanno trovato anche cinque biciclette elettriche e un monopattino, tutti di sospetta provenienza, sottoposti a sequestro. Per il 51enne, oltre all’arresto per spaccio, è scattata la denuncia a piede libero per ricettazione. Sempre nella stessa giornata, ma sul lungomare di Marebello, i carabinieri hanno fermato un 35enne tunisino sorpreso a cedere un involucro sospetto a un passante. Durante la perquisizione personale è stata rinvenuta una dose di eroina, mentre ulteriori controlli nella camera d’albergo dove alloggiava hanno portato alla scoperta di altre dosi e di 180 euro in contanti, ritenuti anch’essi frutto dello spaccio.