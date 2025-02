Droga e gioielli nascosti nell’hotel dismesso

Droga, orologi e preziosi nascosti un un anfratto di un vecchio hotel in disuso nella zona del Marano. A scoprirli è stata la polizia locale. Tutto è iniziato il 10 febbraio con una luce accesa e visibile nella vecchia struttura non più utilizzata come hotel da alcuni anni. I vigili hanno concordato con il proprietario un sopralluogo per il giorno successivo. Martedì gli agenti erano sul posto ed hanno potuto verificare come ignoti fossero entrati all’interno della struttura in modo abusivo. Una stanza era stata arredata, trasformata in bivacco, ma dietro c’era dell’altro. A insospettire gli agenti, presenti sul posto con l’unità cinofila forte del cane Ziko, è stato un armadio posto davanti a una parete. Spostato l’armadio la polizia locale ha trovato una porta che conduceva a una lavanderia. Qui Ziko ha cominciato a dare segnali. In uno scatolone, sotto della biancheria, era nascosta della droga in uno zaino: 40 grammi di hashish. Inoltre rovistando nelle stanze sono stati trovati anche quattro orologi, tre anelli in argento e sette monili, che potrebbero essere il frutto di furti. Mercoledì gli agenti hanno fatto appostamenti in zona ed hanno fermato un ragazzo di 28 anni con una modica quantità di cocaina. Sempre in zona, qualche giorno prima, in via Angeloni alla fermata del Metromare, era stato fermato uno studente di Gabicce di 25 anni con dell’hashish.